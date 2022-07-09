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Aktüel Batman'da iki aile arasında silahlı kavga
Aktüel

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga

Batman'ın Beşiri ilçesinde 2 aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 23:09:00 -
Batman'da iki aile arasında silahlı kavga

Batman'ın Beşiri ilçesinde 2 aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı.

Edinilen ilk bilgiye göre, Beşiri ilçesinin Yontukyazı köyünde 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga nedeniyle köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralananlar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

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