Batman’da her iki kişiden biri borçlu

BATMAN (İHA) – Batman’da bir araştırma ve danışmanlık şirketi tarafından yapılan ekonomi çalışması, kentte yaşayan her iki kişiden birinin borçlu olduğunu ortaya çıkardı.

Batman’da araştırma ve danışmanlık şirketi kentte ekonomi üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaya göre Batman’da her iki kişiden birinin borçlu olduğu ve bankalar nezdinde en kritik on il arasında yer aldı. Konu ile ilgili bilgi veren araştırma ve danışmanlık şirketi genel müdürü Recep Doğmuş, araştırma şirketi olarak Batman genelinde sürekli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Doğmuş, “Bu alanda en son yaptığımız araştırma verilerine baktığımız zaman ekonomik alanda gerçekten de Batman’ın gözle görülebilir sıkıntısı olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomi anlamda yaptığımız araştırmaya göre Batman’da her iki vatandaştan bir tanesi borçlu durumda bu borçlu durum şahıslara, bankalara ya da esnaf gibi kuruluşlara nitelendirilebilir. Bu anlamda her iki vatandaştan birinin borçlu olması gerçekten de karamsar bir tablo gözümüzün önüne getiriyor. Sadece borçlu olma durumu değil aynı zamanda Türkiye geneli Türkiye bankalar risk raporuna baktığımız zaman Mart ayı verilerine göre Türkiye’de birçok alanda konut kredi, taşıt kredisi ve bireysel kredilerle karşılaştırdığımız zaman Batman en riskli olan ilk on il arasında yer almaktadır. Taşıt kredisinde yaklaşık 32 bin lira geri ödeme riski olan bir tutar söz konusu Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman Batman en riskli 10 il arasında Konut kredisinde 76 bin liraya yakın bir rakam söz konusu ve diğer ilerle karşılaştırdığımız zaman yine en riskli 10 il arasında Batman yer alıyor.Buradan şu çıkıyor borçluluk durumu çıkıyor ve bunu geri ödememe ödeyememe bir risk söz konusu işsizlik oranın en yüksek olduğu, TRC 3 bölgesine baktığımız zaman vatandaşlarda gerçekten de problemli bir sürece girmiş durumda. Bu anlamda yetkilerinde en kısa sürede bu işsizliği çözerek hem risk faktörünü ortandan kaldırmaktan hem de borçlanma durumunun önüne geçmesi gerektirmektedir. Bu verilere bilgilere baktığımız zaman aslında şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Batman baktığımız zaman lüks araçlarımız var, lüks konutlarımız var gerçekten de taşıdığımız telefonlar yüksek meblağda rakamlara ulaşılabilir ama bunları halen kazandığımız paralarla almış değiliz. Henüz kazanmadığımız paralarla yaşam standartlarımız yükseltmiş durumdayız. Aldığımız telefonlar borç ile alınmış, bindiğimiz araçlar kredilerle alınmış ve oturduğumuz evler kredilerle alınmış ve bunu da ödeme riskimiz olduğu için açıkçası önümüze karamsar bir tablo karşımıza çıkıyor umarım en yakın zamanda işsizlik sorunu çözülmesi ile bu ekonomik sıkıntılarda ortadan kaldırılır” dedi.