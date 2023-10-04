Batman'da durdurulan araçta 27 kilo esrar maddesi yakalandı

Batman'da yapılan operasyonlarda 27 kilo 200 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahısın tutuklandığı belirtildi.

Konuya ilişkin Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda 28 Eylül Salı günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde, ilimize yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alınmış ve yapılan çalışmalar sonucu yakalanan araçta, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları ile adli arama yapılmıştır. Yapılan adli arama neticesinde; 27 kilo 200 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanılıdı.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi. (İLKHA)