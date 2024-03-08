  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hizmeti bitirdi reklamı getirdi! Ekrem giderayak kasayı boşaltıyor

Fransa'dan Rusya'ya karşı mücadele: 7 Mart Moldova'da yeni iş birliği imzaladı! Çatışma an meselesi

ABD raporlarında ortaya çıktı! 30 milyar varillik petrol Türkiye'yi bekliyor, Abdülhamid her an yola çıkabilir

ABD basınında haberi duyurdular! İsrail'in planı: işgali altındaki Batı Şeria'da 15 yasa dışı yol inşa etti

Haluk Özdil “Altında deprem geliyor” diyerek duyurdu! Herkes hazır olsun, o tarihte gram altın 4 bin lira olacak

Yapay zeka hata verdi, Özgür Özel yine rezil oldu

Türksat anlaşmaya vardı: Gazze'ye yardım gemisi dünyaya bağlanacak! Türkiye'den bir adım daha, yankıları sürüyor

BAYKAR fabrikasını vuracağını duyuran Rusya'dan sürpriz adım! Görüntüleri tüm dünyaya servis ettiler

ABD ile İngiltere, Hudeyde'yi vurdu

Laiklik elden gidiyeah! CHP’nin "seçim için" seccade dağıtmasına vatandaşlar tepki gösterdi
Gündem Batman'da DEM Partililer sokakları karıştırdı!
Gündem

Batman'da DEM Partililer sokakları karıştırdı!

Yeniakit Publisher
2024-03-08 01:40:00 -
Batman'da DEM Partililer sokakları karıştırdı!

Batman'da DEM Partili bir grup sokakta taşkınlık çıkarttı.

Batman’da, DEM Partililer sokakları karıştırdı. Partinin seçim lokali açılışı sonrası çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için Bağlar Mahallesi ile Pazaryeri Mahallelerinin kesiştiği yerde seçim lokali açtı. Açılış sonrası aralarında yüzleri maskeli bir grup, çöp konteynerleri ile yolu kapatıp ateş yaktı.

 

Terör sloganları attılar!

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve TOMA sevk edildi. Terör propagandası yapan grup, polisin uyarılarına taş ile karşılık verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ara sokaklara kaçan göstericilerden 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemleri devam ederken yol, temizlendikten sonra trafiğe açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23