Batman'da DEM Partililer sokakları karıştırdı!
Batman'da DEM Partili bir grup sokakta taşkınlık çıkarttı.
Batman’da, DEM Partililer sokakları karıştırdı. Partinin seçim lokali açılışı sonrası çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.
DEM Parti 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için Bağlar Mahallesi ile Pazaryeri Mahallelerinin kesiştiği yerde seçim lokali açtı. Açılış sonrası aralarında yüzleri maskeli bir grup, çöp konteynerleri ile yolu kapatıp ateş yaktı.
Terör sloganları attılar!
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve TOMA sevk edildi. Terör propagandası yapan grup, polisin uyarılarına taş ile karşılık verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ara sokaklara kaçan göstericilerden 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemleri devam ederken yol, temizlendikten sonra trafiğe açıldı.