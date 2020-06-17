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Aktüel

Batman'da baraj gölüne giren gencin cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:58:06 -
Batman'da baraj gölüne giren gencin cesedi bulundu

BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yüzmek için girdiği Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Eski Hasankeyf mevkisinde dün Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne giren ve bir süre sonra kaybolan Abdulkadir Yanaç'ı (24) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

AFAD su üstü arama, Batman Belediyesi kurtarma ekipleri ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerince yapılan aramada, Yanaç'ın cesedi bulundu.

Yanaç'ın cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde dün kaybolan Yanaç'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Yanaç'ın, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel İdare Kurulu üyesi Eyyüp Yanaç'ın oğlu olduğu belirtilmişti.

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