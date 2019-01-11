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Batman’da 600 yıllık Süleyman Han’ın mezarı bulundu!

Hasankeyf'teki tarihi ile kültürel varlıkların taşınması ve yerinde korunması çalışmalarını büyük özenle devam ettiren HES projesi kapsamındaki uzmanlar Eyyubi Sultanı Süleyman Han'a ait mezar ortaya çıkarıldığı açıkladı.

11 Ocak 2019 Cuma 20:06
Batman’da 600 yıllık Süleyman Han’ın mezarı bulundu!

Hasankeyf'teki tarihi ile kültürel varlıkların taşınması ve yerinde korunması çalışmalarını büyük özenle devam ettiren HES projesi kapsamındaki uzmanlar Eyyubi Sultanı Süleyman Han'a ait mezar ortaya çıkarıldığı açıkladı.

Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin taşınması için yapılan kazılarda Eyyubi Sultanı Süleyman Han'ın mezarı bulundu.

Batman Müze Müdürü Şeyhmus Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su altında kalacak eserlerin Hasankeyf Kültürel Park alanına taşınması çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi'ne gönderildi

Bu kapsamda 1407 yılında Sultan Süleyman Han tarafından inşa ettirildiği bilinen Süleyman Han Cami minaresinin taşındığını anımsatan Genç, şunları ifade etti:

"Süleyman Han Camisi'ndeki kazılar sırasında Sultan Süleyman Han'a ait olduğu belgelenen mezara denk gelindi. Aynı zamanda aynı yerde Eyyubi Hanedanlığı üyelerine ait olduğu düşünülen 6 mezar daha tespit edildi. Sultan Süleyman Han mezarı, mezar taşları, sandukası ve çıkarılan iskeletler koruma altına alındıktan sonra Mardin Artuklu Üniversitesine gönderildi."

Müzede ziyarete açılacak

Genç, Mardin Artuklu Üniversitesindeki incelemelerin ardından Süleyman Han Türbe ve sandukasının yeniden Hasankeyf'e getirileceğini ifade ederek, "Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Hasankeyf Müzesi'nde koruma altına alınacak. Aynı zamanda Sultan Süleyman Han'a ait sandukanın restorasyon çalışmaları da yine müze müdürlüğümüz bünyesinde devam etmektedir. Bunların restorasyon çalışması tamamlandıktan sonra Hasankeyf Müzesi'nin teşhire açılan bölümünde sergilenecek." dedi.

 

 

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:06
  1. Mardin
  2. Eyyubi Sultanı Süleyman Han
  3. Süleyman han mezarı
  4. Batman
  5. batmanda süleyman hanın mezarı
  6. kültür sanat
  7. Süleyman Han Camii

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