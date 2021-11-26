Batman TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Batman merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Batman konut kurası gerçekleştirildi. Batman TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Batman kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Batman kura sonucu sorgulama.
TOKİ Batman merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Batman konut kurası gerçekleştirildi. Batman TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Batman kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Batman kura sonucu sorgulama listesi.
Batman TOKİ kura sonuçları isim listesi
Fatma Karagöz
Hasan Elekçi
Nasan Özcan
Birol Akan
Hüseyin Kırıl
Faruk Kurtel
Banu Güney
Ersun Demir
Uğur Bakır
Haa Erdoğan
Aysun İncesu
Hasan Bozkurt
Şükran Bozkurt
Erol Akan
Mehmet Mutluyer
Ali Cenk Gören
Arife Özsoy
Hatice Üstünsoy
Kübra Demirtaş
Musa Bircan
Aslı Özçelik
Sercan Okun
Nesrin Özçel
Gülüfer Ören
Günay Yılmaz
Oğun Bakır
Nizami Durmaz
Rüstem Yıldırım
Ayşe Aldaş
Kemal Akdemir
Dursun Erol
Murat Uçar
Rüstem Altın
Alpay Kumdakçı
Hikmek Karabulut
ÖZcan Çetintaş
Hayriye Kömeç
Muhammet Tunçbaş
İrfan Demir
Murat Dökmeci
Ayşe Gül Polat
Ayşe Arabacıoğlu Gökçe
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın