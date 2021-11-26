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Ekonomi Batman TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

Batman TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Batman merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Batman konut kurası gerçekleştirildi. Batman TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Batman kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Batman kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:50:00 - 2021-11-26 11:58:20
Batman TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Batman merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Batman konut kurası gerçekleştirildi. Batman TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Batman kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Batman kura sonucu sorgulama listesi.

Batman TOKİ kura sonuçları isim listesi

Fatma Karagöz

Hasan Elekçi
Nasan Özcan

Birol Akan

Hüseyin Kırıl

Faruk Kurtel

Banu Güney

Ersun Demir

Uğur Bakır
Haa Erdoğan

Aysun İncesu

Hasan Bozkurt

Şükran Bozkurt

Erol Akan

Mehmet Mutluyer

Ali Cenk Gören

Arife Özsoy

Hatice Üstünsoy

Kübra Demirtaş

Musa Bircan

Aslı Özçelik

Sercan Okun

Nesrin Özçel

Gülüfer Ören

Günay Yılmaz

Oğun Bakır

Nizami Durmaz
Rüstem Yıldırım

Ayşe Aldaş

Kemal Akdemir

Dursun Erol

Murat Uçar

Rüstem Altın

Alpay Kumdakçı

Hikmek Karabulut

ÖZcan Çetintaş

Hayriye Kömeç

Muhammet Tunçbaş

İrfan Demir

Murat Dökmeci
Ayşe Gül Polat

Ayşe Arabacıoğlu Gökçe

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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