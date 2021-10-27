Batman Kitap Fuarı’nda öğrencilere 800 bin liralık hediye çeki

Batman Valiliği ve Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Batman Kitap Fuarı 27 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak. Fuar boyunca edebiyat ve düşünce dünyasından çok sayıda yazar kentte konuk olacak. Hazırlıkları devam eden fuar alanını gezen Vali Hulusi Şahin, geçen yıl salgın nedeniyle fuarı açamadıklarını söyledi. Fuarın artık geleneksel bir hale geldiğini belirten Şahin, vatandaşların ekim ayının sonunu heyecanla beklediğini kaydetti. Kitapseverlerin fuarı salgın tedbirleri kapsamında gezeceğini aktaran Şahin, "Fuarı aşı olan vatandaşlarımız gezebilecek. Girişlerde HES kodu sorgulaması yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı fuara bekliyoruz" dedi.