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Aktüel

Batman Çayı kıyısında suyun çekilmesiyle mahsur kalan balıklar kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:01:21 -
Batman Çayı kıyısında suyun çekilmesiyle mahsur kalan balıklar kurtarıldı

BATMAN (AA) - Batman Çayı kıyısında suyun çekilmesiyle mahsur kalan balıklar kurtarıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman Çayı yatağında yapılan ıslah çalışmaları neticesinde suyun akış güzergahının değiştiği, mevcut yatakta sular çekilince binlerce yavru balığın oluşan su birikintilerinde mahsur kaldığı bildirildi.

Balıkları fark eden vatandaşlardan Ferit Şahin'in durumu bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Demir ile teknik personelin Batman Çayı'nda inceleme yaptığı ifade edilen açıklamada, ardından balıkları kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Batman Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Batman DSİ Şube Müdürlüğü ile vatandaşların koordineli çalışması neticesinde yavru balıkların kova ve filelerle toplanarak suya bırakıldığı aktarılan açıklamada, "Yaklaşık 2 gün süren kurtarma çalışmaları neticesinde binlerce balık ölmekten kurtarıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Demir, duyarlılık göstererek balıkların ölümden kurtulmasını sağlayan Ferit Şahin'e teşekkür etti." denildi.

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