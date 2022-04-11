Batıyor batmakta olan! İBB'nin deniz taksileri ne kadar zarar etti?

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı deniz taksiler devasa bir zarara yol açtı.

Twitter hesabından "Denetim Komisyonu Raporu" verilerini paylaşan Akşam yazarı Serkan Fıçıcı, İBB tarafından 84 milyon liraya 50 adet deniz taksi satın alındığını, hizmetten yalnızca 54 bin TL kazanıldığını aktardı.

'Batıyor batmakta olan!'

Serkan Fıçıcı paylaşımında şu ifadelerin kullandı:

Denetim Komisyonu Raporu’na göre, İBB 84 milyon liraya 50 adet deniz taksi satın aldı. İşletme hizmetine ise 54 milyon ödedi. Peki İBB deniz taksi hizmetinden ne gelir kazandı? 54 bin TL.. Batıyor batmakta olan!