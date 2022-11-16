Batı'nın 'terör örgütü'nün, Türkiye'de faaliyete başladığı ortaya çıktı!

yeniakit.com.tr

Avrupa ülkelerinin "Başıboş sokak hayvanlarının yaşam hakkı" adı altında fonladığı sözde 'hayvansever' derneklerinin körüklediği başıboş köpek sorunu, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Başta ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerde terör faaliyetleri yürüten ve Batılı ülkelerce terör örgütü olarak tanınan Hayvan Kurtuluş Cephesi (Animal Liberation Front - ALF), Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı ortaya çıktı.

Barınaklardan yasaklı köpekleri kaçırdılar

ALF'in resmi sitesi Animal Liberation Press Office'te 2021 yılının Şubat ayına ait dikkat çeken bir video haber yayınlandı. Görüntülerde ALF mensubu bir kadının, 2 pitbull cinsi köpeği barınaktan çaldığı ve bir araçla kaçırdığı görüldü.

"Savaşımız devam edecek"

Videoya eklenen İngilizce ve Türkçe metinde ise şu ifadeler kullanıldı:

Bu duygusal görüntü, tehlikeli bir kurtarma görevinin yalnızca birkaç dakikasını gösteriyor.

Türkiye’deki ALF üyemiz gizli bir yerde gizlice bir barınağa giriyor ve gece bu 2 ‘yasaklı cins’ köpeği kurtarıyor.

Bu anne ve kızı bir barınağa terk edildi ve Türkiye’deki yasalar nedeniyle hayatlarını orada geçirmek zorunda kalacaklardı. Aynı 5 metrekarelik kafeste soğuk beton üzerinde yaşamak, yemek yemek, uyumak, işemek ve kaka yapmak. Ve bir gün muhtemelen gizlice uyutulmak.

Bu kızları bir özgürlük yolculuğuna çıkardık ve şimdi bir aileyle mutlu bir şekilde yaşıyorlar.

Bu köpek ırkları en çok istismara uğrayan, satılan, kavgaya itilen, hamile bırakılan, kulakları ve kuyrukları kesilen köpeklerdir.

PITBULLAR, DOGOLAR, STAFFLAR İÇİN SAVAŞIMIZ DEVAM EDECEK. HİÇBİR KÖPEĞİ ARKAMIZDA BIRAKMIYACAĞIZ !!!!"

Hayvan dernekleri payanda mı oluyor?

Öte yandan hayvan derneklerinin de barınaklardan ALF terör örgütü gibi köpekleri kaçırdıkları belirlenmişti. Yeni Akit'in daha önce ifşa ettiği Paw Guards isimli oluşumun sabıkalı yöneticisi Erkin Erdoğdu, devletin barınaklara topladığı yasaklı ve saldırgan pitbull cinsi köpekleri kaçırdıklarını ve sokaklara saldıklarını itiraf etmişti.

Twitter sohbet odasında itiraflarda bulunan ve "Avukat Kübra Hanım bazen yayınlıyor, köpekleri ve pitbull'ları barınaklardan çıkarabiliyor musunuz?" sorusuna cevap veren Erkin Erdoğdu, "Çıkarılıyor da Sema Hanım, yayınlamamak daha güzel. Niye yayınlıyorlar, beni deli ediyorlar ya! Özellikle Doğu'dan müthiş çıkarıyoruz şu anda da, yayınlamayın be kardeşim ya! Açıkları var, halledilebilen şeyler var. Kendi ayağımıza sıkmak gibi bir şey yapıyoruz. Ben sayısız pitbull kurtardım, bir tanesini paylaşmadım ya! Şu odada da bu konunun konuşulmasını şey yapıyorum. Bir yerde barınak ve belediye ismi verdi bir arkadaşlarımız odada. Konu uzamasın diye müdahele olup dikkat de çekmek istemedim orada. Unutulmuştur zaten o da." demişti.

"ALF Türkiye"

Haziran ayında SOHAYKO tarafından ise "Alf Türkiye yakında" ifadesiyle tweet atmıştı.

Resmi sitelerinde güzellediler

HAYTAP isimli derneğin ise kendi sitesinde terör örgütü ALF hakkında güzellemede bulunması dikkat çekiyor.

Türkiye'de bu zamana kadar ne tür faaliyetler gerçekleştirdiler?

Öte yandan Batılı ülkelerin terör örgütü olarak tanımladığı ALF, terör faaliyetlerini Türkiye'ye taşımaya çalışmasıyla beraber şimdiye kadar ne tür faaliyet gerçekleştirdiği merak ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ise endişe uyandıran bu oluşum için tedbir alıp almadığı ise bilinmiyor.

ALF terör örgütü nedir?

Hayvan Kurtuluş Cephesi (Animal Liberation Front - ALF) 1976´da Ronnie Lee isimli bir suç makinesi tarafından kuruldu. 1990’lı yıllara kadar İngiltere’deki ve ABD’deki ALF üyeleri genelde hayvan hırsızlığı, yani çiftliğe veya laboratuvara girip hayvanları kaçırma, tilki ve diğer hayvan avını sabote etme, vandalizm eylemleri gerçekleştirdi.

1990'lı yıllardan sonra ALF ve bu terör örgütüyle bağlı başta kardeş grubu Earth Liberation Front (ELF) olmak üzere benzer gruplar daha şiddetli eylem düzenlemeye başladı. 1982'den sonra yapılanmaya başladığı ABD’de 1995-2010 yılları arasında, ALF ve ELF tarafından toplam 239 kundaklama ve bombalama eylemleri gerçekleştirildi.

İngiltere ve ABD'nin terör listesinde

1993'ten sonraki yıllarda ALF, İngiltere ve ABD devleti tarafından terör örgütü olarak kabul edildi. FBI, eko-terörizm kategorisinde sınıflandırdığı ALF ve ELF gibi benzer grupları 'terör örgütleri' listesine aldı. 1996-2002 yıllarında bu teröristler yalnızca ABD’de 600’den fazla suç işleyerek 43 milyon dolara varan zarara yol açan eylemler gerçekleştirdi.

Çok sayıda üniversiteye saldırı düzenleyen ve bilim adamlarını tehdit eden ALF terör örgütü üyeleri, bombalı sabotaj ve kundaklama faaliyetleri yürüttü.

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