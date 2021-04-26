Batı’nın korkusu güçlenen Türkiye

Hakkı Bilir İstanbul

Batılı ülkeler özellikle son dönemde Türkiye’ye karşı açıktan ve bilinçli bir şekilde gerilim politikası uyguluyor. Türkiye’nin kendi haklarını savunmasını bile ‘provokasyon’ olarak nitelendiren Batılı devletler, ülkemizin bütün iyi niyetli çabalarını ise boşa çıkartacak adımlar atıyor. Ermenilerce kurgulanan Ermeni soykırımı iddialarını bile Türkiye’ye karşı kullanmaktan geri durmayan ABD öncülüğündeki Batı bloğu, darbecilerle ve teröristlerle bile işbirliği kuruyor. Konu hakkında Akit’e konuşan uluslararası ilişkiler uzmanları gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmaları Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Batı bilinçli ve kasıtlı olarak Türkiye’ye karşı gerilim politikası yürütüyor. Kendi iç politikaların mesaj vermek için bile Türkiye’yi hedef alıyorlar. ABD başta olmak üzere Batı, Türkiye’yi suçlu konumuna düşürecek tezler üretiyorlar. Türkiye’ye karşı her argümanı kullanmaya başladılar. Teröristlerle bile işbirliği yapıyorlar” dedi.

Amaç sıkıştırmak

Batı’nın güçlenen Türkiye’den rahatsız olduğunu kaydeden Akgül, “Türkiye’yi kendi eksenlerinde tutmak için kasıtlı olarak problem üretiyorlar. Temel amaç Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak. Bu Türkiye’nin gücünün de göstergesidir. Türkiye son dönemde siyasi ve askeri anlamda büyük bir mesafe kat etti. Bu mesafe onları ürkütüyor” şeklinde konuştu.

Stratejist Murat Akan, “Türkiye karşı provokatif tavır içerisinde olmanın nedenleri arasında Türkiye’nin kendi hakları savunan pro aktif dış politika tutumu var. Onlar da buna karşı Türkiye’yi içe hapsedecek politikalar güdüyorlar. Son dönemde Batı ile Türkiye arasındaki gerilimin nedenlerine baktığınız da Batı kaynaklı olduğunu görürsünüz. Bu gerilimin temelinde güçlenen Türkiye’yi durdurma çabası var” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin köşeye sıkıştırılmak istendiğini kaydeden Akan, “Bu gerilimin temeline güçlenen Türkiye’yi durdurma çabası var. Ulusal çıkarlarını koruyan Türkiye’yi sıkıştırmak için her şeyi yapıyorlar. Bu baskılarla Türkiye’nin gücünü törpülemeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.