  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Batı’nın korkusu güçlenen Türkiye
Siyaset

Batı’nın korkusu güçlenen Türkiye

Batılı ülkeler özellikle son dönemde Türkiye’ye karşı açıktan ve bilinçli bir şekilde gerilim politikası uyguluyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 08:53:00 -
Batı’nın korkusu güçlenen Türkiye

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Batılı ülkeler özellikle son dönemde Türkiye’ye karşı açıktan ve bilinçli bir şekilde gerilim politikası uyguluyor. Türkiye’nin kendi haklarını savunmasını bile ‘provokasyon’ olarak nitelendiren Batılı devletler, ülkemizin bütün iyi niyetli çabalarını ise boşa çıkartacak adımlar atıyor. Ermenilerce kurgulanan Ermeni soykırımı iddialarını bile Türkiye’ye karşı kullanmaktan geri durmayan ABD öncülüğündeki Batı bloğu, darbecilerle ve teröristlerle bile işbirliği kuruyor. Konu hakkında Akit’e konuşan uluslararası ilişkiler uzmanları gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmaları Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Batı bilinçli ve kasıtlı olarak Türkiye’ye karşı gerilim politikası yürütüyor. Kendi iç politikaların mesaj vermek için bile Türkiye’yi hedef alıyorlar. ABD başta olmak üzere Batı, Türkiye’yi suçlu konumuna düşürecek tezler üretiyorlar. Türkiye’ye karşı her argümanı kullanmaya başladılar. Teröristlerle bile işbirliği yapıyorlar” dedi.

Amaç sıkıştırmak

Batı’nın güçlenen Türkiye’den rahatsız olduğunu kaydeden Akgül, “Türkiye’yi kendi eksenlerinde tutmak için kasıtlı olarak problem üretiyorlar. Temel amaç Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak. Bu Türkiye’nin gücünün de göstergesidir. Türkiye son dönemde siyasi ve askeri anlamda büyük bir mesafe kat etti. Bu mesafe onları ürkütüyor” şeklinde konuştu.

Stratejist Murat Akan, “Türkiye karşı provokatif tavır içerisinde olmanın nedenleri arasında Türkiye’nin kendi hakları savunan pro aktif dış politika tutumu var. Onlar da buna karşı Türkiye’yi içe hapsedecek politikalar güdüyorlar. Son dönemde Batı ile Türkiye arasındaki gerilimin nedenlerine baktığınız da Batı kaynaklı olduğunu görürsünüz. Bu gerilimin temelinde güçlenen Türkiye’yi durdurma çabası var” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin köşeye sıkıştırılmak istendiğini kaydeden Akan, “Bu gerilimin temeline güçlenen Türkiye’yi durdurma çabası var. Ulusal çıkarlarını koruyan Türkiye’yi sıkıştırmak için her şeyi yapıyorlar. Bu baskılarla Türkiye’nin gücünü törpülemeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kadir

Avrupada yasayan Turkler Valizleri hazirladi. Yollara ciktilar. Herkes geliyor. Gurbetcilerde eziklikten kurtulacak....Haydi AKP ve MHP li Gurbetciler dik durun. Bekliyor yeni Guclu Osmanli Turkiyesi.
  • Yanıtla
3 Mayıs’ta sınavlar yapılacak mı? 3 Mayıs yüz yüze sınav var mı?
Eğitim

3 Mayıs’ta sınavlar yapılacak mı? 3 Mayıs yüz yüze sınav var mı?

Lise sınavları ertelenir mi? Koronavirüs salgını son bir yıldır sağlıktan, eğitime pek çok alanı olumsuz etkiledi. Kısmi kapanma kararıyla b..
Bakan Soylu, video paylaşımıyla duyurdu: Onların anlatmadığı... #HDPkkiçinHesapVakti
Gündem

Bakan Soylu, video paylaşımıyla duyurdu: Onların anlatmadığı... #HDPkkiçinHesapVakti

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanıklı dava öncesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Onların anl..
Pençe-Şimşek harekatı bölgesinden şehit haberi geldi
Gündem

Pençe-Şimşek harekatı bölgesinden şehit haberi geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından verilen bilgiye göre, Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay