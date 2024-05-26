Batılı olmadığı için tanımıyoruz! Kazak Türklerinden Dimash İstanbul’da konser verdi

Dünyanın en büyük sesi Dimash Qudaibergen, RAMS Global ana sponsorluğunda, BWO Entertainment, Yıldızlar Organizasyon ve Gain Medya iş birliği ile 24 Mayıs 2024 Cuma günü Beşiktaş Stadyumu'nda unutulmaz bir konsere imza attı. Tüm stadyum aynı anda hep bir ağızdan Dimash şarkılarını söyledi.

Dimash konserde Türkçe şarkılar da söyledi. Haluk Levent ile yaptıkları düet, geceye damga vurdu. ‘Gesi Bağları’ türküsünü birlikte söyleyen ikiliye binlerce kişi eşlik etti.

Dimash konserde performansı ile Türkiye’nin önde gelen DJ’lerinden Burak Yeter’le bir araya geldi. İkili hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü isim ayrıca doğum gününü sahnede kutladı. 30 yaşına giren sanatçıya sahnede pasta sürprizi yapıldı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’deki konserine Çin’den Rusya’ya, Avrupa’dan Kazakistan’a kadar 80’den fazla ülkeden bilet alan pek çok uluslararası müziksever akın etti. Konsere katılan izleyici sayısı ise 30 bine aşkın...

DIMASH QUDAIBERGEN KİMDİR

Kariyerine, klasik unsurlar ve geleneksel Kazak müziğini pop müzikle birleştirerek çağdaş müzik alanında devam eden Dünyanın en büyük seslerinden biri olarak kabul edilen Dimash Qudaibergen, D2’den D8’e kadar uzanan 6 oktav genişliğinde bir ses yelpazesine sahip. Çok küçük yaşlarda şarkı söyleyerek piyano çalmaya başlayan Dimash, 2017 yılında ses yarışmasına katıldığı Çin’de büyük ün kazandı. Altı enstrüman çalabilen Dimash, 12 dilde sergileyebildiği performanslarla büyük ilgi görüyor.