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Dünya Batı’da Müslümanlara yönelik skandal adımlar devam ediyor! O ülkeye çağrı
Dünya

Batı’da Müslümanlara yönelik skandal adımlar devam ediyor! O ülkeye çağrı

Müslümanlara karşı ırkçılığın tavan yaptığı Almanya’da Alman milletvekili Hans-Jürgen Irmer, görevlerinin "Siyasal İslam ile mücadele" olduğunu söyledi. Irmer, Avusturya'da hükümetin Müslümanlara ait kuruluşları dijital harita oluşturarak fişlemesinin benzerinin Almanya'da da yapılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 09:01:00 -
Batı’da Müslümanlara yönelik skandal adımlar devam ediyor! O ülkeye çağrı

Batı’da İslam ve Müslümanlığa karşı skandal adımlar atılmaya devam ediyor. Irkçılığın tavan yaptığı günlerde Avrupa ülkelerinde peş peşe açıklamalar geliyor.

Avusturya hükümeti, Avusturya'da camilere ve Müslümanlara ait kuruluşlara yer verilen "İslam haritası" oluşturmuştu. Müslümanlara yönelik ayrımcılığı tetikleyen bu gelişme tartışmalara neden olmuştu.

Haritanın yayımlanmasının ardından Salzburg kentinde bir camiye ırkçı saldırı yapılmış, caminin camlarına "Hitler geri döndü" ifadeleri yazılmıştı.

Benzer bir "Müslümanları fişleme haritasının" Almanya'da oluşturulması için çağrı yapıldı.

Alman Junge Freiheit gazetesinin haberine göre, Almanya'da Hristiyan Demokratlar Partisi (CDU) Milletvekili Hans-Jürgen Irmer, en önemli görevlerinin arasında "Siyasal İslam ile mücadelenin" yer aldığını belirterek, "Böyle bir harita Almanya'da da olmalı" diye konuştu.

Avusturya'daki mevcut uygulamayla ilgili de konuşan Irmer, bunun doğru bir uygulama olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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