Batıda kara propaganda! Ermenilerin kaçışına ağlıyorlar

TAHSİN HAN

Sözde demokrat ve insan hakları savunucusu batının bu kavramları sadece Hristiyanlar söz konusu olduğunda hatırladığı bir defa daha ortaya çıktı. Amerikan, Fransız, İngiliz ve Alman başta olmak üzere batının önde gelen tüm basın kuruluşları bu günlerde soykırımcı Ermenilere ağlayıp adeta yas tutuyor. Batının ahlaksız tutumunun bir defa daha özler önüne sergilendiği olay Dağlık Karabağ’daki Azerbaycan operasyonundan sonra geldi. Azerbaycan’ın 3 yıl önce işgalden kurtardığı ve geçen haftaki 24 saatlik operasyonla egemenliğini tesis ettiği bölgede kalmak istemeyen Ermeni sivillerin Ermenistan’a dönüşü batılıların yüreklerini dağladı! 30 yıl önce Ermeniler Karabağ’ı işgal ederek binlerce Azeri Türkü’nü katlederken başını kuma gömen ve olumsuz hiçbir haber yapan ahlaksız batı medyasının şimdi hakkı olan toprağı alan Azerbaycan’ı karalamaya çalışması ve Ermenistan’a göç eden Ermeniler üzerinden duyar kasması dikkat çekti.

Ermeni ağzıyla haber yapıyorlar

Azeri askerlerin Ermeni yaşlıları elleriyle beslemesini bile görmeden gelen İngiliz BBC kanalı dün, Karabağ ile ilgili verdiği haberinde şu ifadeleri kullandı: “Azerbaycan’ın yaptığı askeri operasyonu sonrası Dağlık Karabağ’da kontrolü yeniden ele geçirmesi üzerine bölgeyi terk ederek Ermenistan’a geçen Ermenilerin sayısı 40 bini aştı. Bu sayı Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilerin üçte birine denk geliyor. Almanya, bölgeye bir an önce bağımsız uluslararası gözlemciler gönderilmesi çağrısı yaptı. Bölgeyi Ermenistan’a bağlayan yollarda araçların uzun konvoylar oluşturdukları görülüyor. Azerbaycan bölgede yaşayanlara güvende olduklarını söylese de, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan “etnik temizlik” uyarısı yaptı. Avrupa Parlamentosu Azerbaycan Özel Temsilcisi Zeljana Zovko, etnik Ermenilerin haklarına saygı duyulması çağrısını yineledi. Ermeniler ise kendilerini güvende hissetmedikleri için ayrıldıklarını söylüyor.”