Batıda işsiz kalma kapısı oldular

Üretici ile tüketiciyi uyguladıkları politikalarla sömüren, önemli projeleri ve yatırımları önleyen, firmaları sıkıntıya sokan, evleri dağıtıp yuvaları yıkan dev bankalar, reel ekonomide onarılmaz yaralar açıyor. Kredi kanallarını kapatarak ülkeleri ve holdingleri küçülten bu bankalar, istihdamı da daraltıyor.

Tenkisat dalgası başladı

Şirketleri iflas ve konkordato kararları almaya yönelten faizci kurumlardan Deutsche Bank AG, HSBC, Societe Generale SA ve Barclays Plc tenkisata gidiyor. Söz konusu kurumlar çalışan sayılarını azaltarak maliyetlerini minimize etmeyi amaçlıyor. Dünya devi Deutsche Bank AG tarafından Almanya’da 18 bin kişinin işten çıkarılacağı ifade ediliyor. 9 bin çalışanın görevine son verilmesi için düğmeye basıldı bile. İngiltere de benzer bir adım atılıyor. Bunda Brexit (Avrupa Birliği’nden kopuş) geriliminin payı büyük.

Kıyım var

HSBC’nin ise büyük bölümü Avrupa’da olmak üzere 10 bin elemanının görevine son vereceği öne sürülüyor. Bankanın operasyonlarını yakın takibe aldığı; istihdamı sınırlamaya dönük çalışmalar yürüttüğü iddia ediliyor. Alman Commerzbank’ın da yeniden yapılanacağı bu çerçevede yaklaşık 4 bin 300 çalışanıyla yollarını ayıracağı ve stratejik alanlarda 2 bin istihdam oluşturacağı kaydediliyor.

Ayrıca bankanın şube sayısını binden 800’e çekmek için kolları sıvadığı dile getiriliyor.

İstihdam eriyor

Türkiye’de 2019 Mart ayında mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarının çalışan sayısı 190 bin 908 olarak kayıtlara geçti. Çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 2 bin 269, 2018 sonuna göre ise bin 405 kişi azaldı.

Çalışanların yüzde 78’i lisans ve ön lisans, yüzde 8’i yüksek lisans ile doktora yüzde 13’ü ise ortaöğretim mezunlarından teşekkül ediyor.

Mevduat bankalarında 185 bin 581, kalkınma ve yatırım bankalarında da 5 bin 37 personel hizmet veriyor.

Faizle semiriyorlar

Avrupa gibi Türkiye’de de ticari bankaların faiz gelirleri devamlı artıyor. Ülkemizde faaliyet gösteren bankaların faiz geliri ağustos sonunda yüzde 22,7 artarak 287 milyar 100 milyon liraya dayandı. Bu rakam geçen senenin aynı döneminde 221 milyar 800 milyon lira mertebesindeydi. Faiz gelirinin önemli bölümü 219 milyar 379 milyon lirayla kredilerden oluştu. Kredi kartı borçlarından elde edilen faiz geliri ise 9 milyar 900 milyon lirayı buldu. Bu durum karşısında çileden çıkan tüketiciler, ilgili mercilere sürekli, “Faiz belasından ülkemizi kurtarın. Halkımızın soyulmasını önleyin. Önleyin ki ekonomimizin önü açılsın, dev projeler ve mega yatırımlar hayata geçsin, atılım dönemi başlasın” çağrısı yapıyor.