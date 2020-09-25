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Gündem Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu
Gündem

Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu

Gittiği güzellik salonunda botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada, sözde güzellik merkezinin sahibi tutuklandı. Genç kadının 'güzellik' uğruna hayatını kaybetmesi batıcı yaşam tarzının sorgulanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 23:10:00 - 2020-09-25 23:15:05
Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu

Laikçi yaşam tarzının kadınlara dayattığı “güzellik” algısının son kurbanı Kübra Boyraz (38) oldu.

Kübra Boyraz, botoks yaptırmak için İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir sözde güzellik salonuna gitmiş, operasyonun ardından fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Kübra Boyraz'ın ölümü ile ilgili soruşturmada flaş tutuklama kararı çıktı.

Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılması ardından İzmir'de gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen sözde güzellik merkezinin sahibi Erdal Doğruya, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sözde güzellik salonunun sahibi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Taksir ile ölüme neden olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadınlara 'güzellik' dayatması

Genç kadının güzellik uğruna canından olması batı zihniyetinin tüm dünya kadınlarına dayattığı ve laikçilerin de benimsediği sözde "güzellik" algısının sorgulanmasına neden oldu.

Kadınları cinsel bir obje olarak kullanan kapitalist düzen, toplumdaki ‘kadın’ algısını “güzellik” üzerinden yeniden biçimlendirip insanlara kirli zihniyet yapısını empoze ediyor.  İslam’ın ahlaki yapısından uzak modern toplumdaki kadının ‘güzel olma’ zorunluluğu genç yaşta yaşamların sönmesine ve kadınların birçok hastalıkla boğuşmasına neden oluyor.

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