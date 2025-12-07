  • İSTANBUL
Batı Yaka’da kanlı saldırı! İsrail askerleri sivilleri hedef aldı

İşgal altındaki Batı Yaka'nın Kalkilya ve Cenin kentlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Sağlık kaynakları yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirirken, bölgede tansiyonun giderek yükseldiği ve sivillerin can güvenliğinin kalmadığı ifade edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kalkilya'nın doğusundaki Azzun kasabasının ana girişinde konuşlu İsrail askerleri, Kalkilya-Nablus yolunda seyreden bir araca ateş açtı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, biri ağır 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, bir süre ilk yardım ekiplerinin yaralılara müdahale etmesine izin vermediği sonra da ekipleri bölgeyi terk etmeye zorlayıp ölü ve yaralıları alıkoyduğu aktarıldı.

İsrail askerleri Cenin'in batısındaki Berkin kasabasına yönelik baskında da Filistinlilere ateş açtı. Baskında 12 yaşındaki bir çocuk şarapnel parçasıyla dizinden yaralandı.

