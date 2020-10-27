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Aktüel Batı Şeria'daki protestoda İslam karşıtı tutumu nedeniyle Macron'un fotoğrafları yakıldı
Aktüel

Batı Şeria'daki protestoda İslam karşıtı tutumu nedeniyle Macron'un fotoğrafları yakıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:35:42 -
Batı Şeria'daki protestoda İslam karşıtı tutumu nedeniyle Macron'un fotoğrafları yakıldı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumunu protesto etmek için gösteri düzenledi.

Ramallah'ta düzenlenen gösteride protestocular, Macron'un fotoğraflarını yaktı.

Yapılan konuşmalarda Fransa Cumhurbaşkanı'nın İslam karşıtı tutumuna tepki gösterilirken, sık sık "Önderi Muhammed olan ümmet yenilmeyecek", "Anam babam sana feda olsun ya Resulullah" sloganları atıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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