SON DAKİKA
Batı Şeria'da siyonist terörü devam ediyor: Direksiyon başındaki Filistinliyi katlettiler!
Dünya

Batı Şeria’da siyonist terörü devam ediyor: Direksiyon başındaki Filistinliyi katlettiler!

Batı Şeria’da siyonist terörü devam ediyor: Direksiyon başındaki Filistinliyi katlettiler!

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Ramallah kenti kuzeyinde seyir halindeki bir araca ateş açtı. Saldırıda 34 yaşındaki Ammar Macid Hasan el-Hicazi hayatını kaybederken, hiçbir askeri gerekçe sunulmadan gerçekleştirilen bu infaz bölgedeki gerilimi tırmandırdı.

Filistin topraklarında sistematik baskı ve şiddet uygulayan işgalci İsrail güçleri, Batı Şeria’da yeni bir cinayete daha imza attı. Ramallah’ın kuzeyindeki Uyun el-Haramiye kavşağı yakınlarında devriye gezen işgalci askerler, yoldan geçen bir aracı hedef gözeterek yaylım ateşine tuttu.

İşgalci İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyinde yer alan Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sivil İşler Genel Kurumunun verdiği bilgiye göre, Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 34 yaşındaki Ammar Macid Hasan el-Hicazi isimli Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Hicazi’nin söz konusu bölgede aracını kullandığı sırada İsrail güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Olayla ilgili ayrıntılara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

