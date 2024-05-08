Batı Şeria'da İsrailli komutan cehenneme postalandı
İsrailli bir komutanın Batı Şeria'da düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirildi.
İsrailli bir komutanın Batı Şeria'da düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirildi.
Geçtiğimiz hafta sonu Batı Şeria'daki Tulkarim kampına düzenlenen baskında çıkan çatışmada ağır yaralanan İsrailli bir askeri polisin öldüğü bildirildi.
Öldürülen kişinin 28 yaşındaki Başkomiser Yitav Lev Halevi olduğu ifade edildi.
Halevi, İsrail güçlerinin "Yamam" isimli özel askeri biriminde komutanlık görevindeydi.
Halevi 4 Mayıs'ta Tulkarim yakınlarındaki Deyr el Gusun'da düzenlenen saldırıda yaralanmıştı. Halevi, eski Kudüs bölge şefi olan Komiser Yardımcısı Yoram Halevi'nin oğluydu.
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İsrail'in son dönemde Batı Şeria'daki baskınları artırdığı dikkat çekiyor.
Kaynak: Mepa News