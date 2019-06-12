Batı medeniyetinin battığı rezillik çukuru

Oğuzhan Gültekin Ankara

Dünya üzerinde her geçen gün artarak toplumsal huzurun ve ahlakın bozulmasında büyük bir etkiye sahip olan LGBTİ, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolar ile kendilerini normal göstermeye çalışıyor. Sapkınlar son olarak 10 yaşındaki bir çocuğun kendi isteğiyle gay barlarda dans ettiğini, makyaj yapmaktan ve kadın gibi giyinmekten hoşlandığını anlatan bir video çekerek sosyal medya hesaplarında yayınladı. Yayınlanan bu videoyu herkesin izlemesine göz yuman sözde medeniyetin beşiği Batılı ülkeler ise dünyanın kabul ettiği birçok anlaşmaya saygısı olmadığı gibi çocuk haklarına da saygısı olmadığını göstermiş oldu.

Çocuk hakları evrenseldir bütün dünya uymalıdır

Bu tür videoların çocukların özlük haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Pedagog Serap Buharalı, “Çocuk Hakları Beyannamesi’ne baktığımız zaman ‘çocuk teşhir edilemez, hiçbir şekilde yetişkinlerin tercih edebileceği bir şekilde yaşamaya zorlanamaz ve yaşatılamaz’ der. Bu tamamen çocuk istismarına girer. Çocuğun yetişkin bir yaşantı sürdürmesi gibi algı yaymak, küçücük bedenleri kötüye kullanımdır. Bununla alakalı bir durum varsa yasal işlem başlatılmalıdır. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Çocuk Hakları Beyannamesi evrenseldir ve buna bütün dünya uymak zorundadır. Bu videoda oynayan çocuk bunu kendi isteği ile yapmamıştır. Yaptıysa bile bu yetişkinler tarafından kabul edilemez 15 yaşına kadar aile bireylerinin sorumluluğundadır. Bunu yapan, bunu teşvik eden kimse ya da kimseler haklarında yasal işlem başlatılmalı ve o çocuk devletin himayesine teslim edilmelidir. Çocuğun burada maruz kaldığı durum cinsiyetsizlikten daha ötedir ve çocuk pornoculuğu söz konusudur” şeklinde konuştu.

Avrupa’nın saygısı yok!

LGBTİ’li sapkınlar tarafından 10 yaşında bir çocuğun gay barlarda dans ederek çalıştığı, kadın gibi giyinmekten ve makyaj yapmaktan hoşlandığı anlatılan bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda küçücük bir çocuğun etek giyip, makyaj yaparak sokaklarda geziyor. Rezil videonun sosyal medya üzerinden tüm dünyaya yayılmasına göz yuman sözde medeniyetin beşiği Avrupa ülkeleri ise İnsan Hakları, Çocuk Hakları gibi evrensel kurallara hiçbir saygısı olmadığını bir kez daha gösterdi.