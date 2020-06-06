Batı medeniyeti bu muydu?

ABD’nin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polis şiddetiyle hayatını kaybeden siyahi George Floyd için ülke genelinde başlayan protestolar, durdurulamıyor.

Ülkede diğer eyaletlere sıçrayan olaylardaki halk, mağazaları yağmalamaya başlayarak şiddetin dozajını arttırdı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise ülkemizde sürekli sözde Batı medeniyetinden dem vuranları tam anlamıyla üzdü.

Ülkemizde meydana gelen herhangi bir olayı büyüterek sanki dünyanın hiçbir yerinde olmuyormuş gibi gösteren, sürekli olarak insanlık anlamında Batı insanını örnek veren kesimin ABD'de yaşananlara ne yorum yapacağı merakla bekleniyor.

Ülkedeki o kesimi tam anlamıyla özetleyen bir yorum ise büyük beğeni topladı. Yakup Döğer isimli bir vatandaş, ABD'de yaşananlara ilişkin, "Amerika ve Avrupa insanının ne kadar medeni (!) ne kadar yasalara kurallara saygılı olduğunu, her fırsatta övgüyle söz etmekten geri durmayanlar, en ufak bir kontrolsüzlük sonucunda bu medeni (!) insanların nasıl davrandıklarını, davranabileceklerini, nasıl yağmacı oldukları bu görüntüler göstermektedir" dedi.