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Aktüel Batı Karadenizli balıkçılar "vira bismillah" demek için sabırsızlanıyor
Aktüel

Batı Karadenizli balıkçılar "vira bismillah" demek için sabırsızlanıyor

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Bu sezon için umutluyuz. Güzel bir av sezonu bekliyoruz. İstavrit, hamsi ve palamutta ciddi oranda bir avcılık gözüküyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:42:52 -
Batı Karadenizli balıkçılar "vira bismillah" demek için sabırsızlanıyor

DÜZCE (AA) - Batı Karadenizli balıkçılar, av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de denize açılmak için gün sayıyor.

Batı Karadeniz'in en önemli limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekne ve ağlarını onararak yeni sezona hazırlanan gırgır ve trol balıkçıları, "vira bismillah" demek için sabırsızlanıyor.

Teknelerinde onarım, tamir ve yenileme işlemlerini tamamlayan, ağlarını son kez elden geçiren balıkçılar, heyecanla denize açılacakları günü beklemeye başladı.

- "Vira bismillah demek için sabırsızlanıyoruz"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Balıkçıların son eksiklerini tamamlamaya çalıştığını belirten Karakaş, "Ağlarımızın son eksiklerini tamamlıyoruz. Eksik ağ varsa onların eksiklerini gideriyoruz. Balıkçılık umut verici bir görüntüye sahip. Umut verici bir avcılık söz konusu olacak, diye düşünüyoruz. Bu da tezgahlardaki balık fiyatlarına yansıyacaktır." diye konuştu.

Karakaş, "kazasız belasız" sezon geçirme temennisinde bulunarak, "Bu sezon için umutluyuz. Güzel bir av sezonu bekliyoruz. İstavrit, hamsi ve palamutta ciddi oranda bir avcılık söz konusu gözüküyor. Bunun da meyvesini İnşallah 1 Eylül'den itibaren almaya başlayacağız. Balıkçılarımız heyecanlı ve 'vira bismillah' demek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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