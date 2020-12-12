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Aktüel Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi
Aktüel

Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:28:05 -
Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi

DÜZCE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in "incisi" olarak bilinen Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sessizlik hakim oldu.

Özellikle hafta sonu çevre illerden gelenlerle yoğunluk yaşanan ilçede kısıtlama nedeniyle sahil, liman ve kordon boyundaki sakinlik drone ile görüntülendi.

Mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı sessizliğe büründü.

Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından olan Akçakoca limanında da balıkçıların kurallara uyduğu ve sessizlik hakim olduğu görüldü.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor.


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