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Aktüel

Batı Karadeniz’e sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:29:52 -
Batı Karadeniz’e sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için sağanak yağış uyarısı yapıldı.


Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yağışların yarın öğlene kadar süreceği belirtildi.


Açıklamada, "Batı Karadeniz Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren, yarın öğle saatlerine kadar Karabük’te yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Açıklamada, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği kaydedildi.

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