Batı hayranlığıyla Türkiye'yi karalamaya çalışan Laçin'e tokat gibi cevap!

Sosyal medyayı dezenformasyon amacıyla kullananların başını çeken Berna Laçin, yine tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

Kızının Fransa'da yaşadığını söyleyen Laçin, "Fransa’da kızımın bulunduğu mahallede elektrik kesildi geçenlerde birkaç saat, o ayki faturasını almayıp bir de para üstü vermişler. 'Beğenmiyorsan git' yok, beğenmediğini değiştirmek, iyi olanı talep etmek var!" ifadelerini kullandı.

Laçin'in Fransa'yı övüp, ülkesi Türkiye'yi karalamaya çalıştığı mesajı, yurt dışında yaşayan sosyal medya kullanıcıları tarafından yalanlandı.

'Tam bir kuyruklu yalan'

Umut Mürare adlı bir sosyal medya kullanıcısı, Fransa'daki arkadaşının vermiş olduğu cevabın ekran görüntüsünü paylaşarak, ünlü ismin asılsız iddiasını boşa çıkarttı.

Bir vatandaş da, Laçin'in paylaşımına yorum yaparak, "Hanımefendi bu tür güzellikler hep sizin gibilere dek geliyor. Ne şanslısınız. 40 yıldır Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de yaşayan insanımıza soruyoruz, hiç böyle bir durumla karşılaşmamışlar" dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da, "Hayatın boyunca bu ülkenin hayrına bir şey söyledin ve yaptın mı? Bu kadar her şeye negatif olmanızın sebebi ne ola ki? Muhaliflik bile asalet ister ne yazık ki siz ve sizin gibilerin ki hep yerlerde. Yazık, doğru insan olmak zormuş, eleştiri bile yapınca tabloid olmamak zor mu?" sözleri ile Laçin'e tepki gösterdi.

Fransa doğumlu bir gurbetçi ise, "Ben Paris'te doğdum büyüdüm tam bir kuyruklu yalan öyle bir şey yok" cevabını verdi.

Daha önce Elazığ'da meydana gelen deprem için gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanıp, dezenformasyona alet olan Laçin, toplum nezdinde tepki çekmişti.

Eski televizyoncu, onlarca insanımızın hayatını kaybettiği depremin hemen akabinde "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor" şeklinde bir yorumda bulunmuştu.