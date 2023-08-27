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Avrupa Batı demokrasisi! Avrupa'nın en zengini Macron'a emir verdi!
Avrupa

Batı demokrasisi! Avrupa'nın en zengini Macron'a emir verdi!

Yeniakit Publisher
2023-08-27 09:32:00 -
Batı demokrasisi! Avrupa'nın en zengini Macron'a emir verdi!

Dünyanın en zengin insanı unvanını Elon Musk'a kaptıran Arnault, Macron'dan Başbakanı görevden almasını istedi, yerine de İçişleri Bakanı Darmanin'i önerdi

Dünyanın en zengin insanı unvanını Elon Musk'a kaptıran Arnault, Macron'dan Başbakanı görevden almasını istedi, yerine de İçişleri Bakanı Darmanin'i önerdi
Dünyanın en zenginleri listesinde zirvedeki yerini kısa süre önce Tesla'nın ve eski adı Twitter olan X'in sahibi Elon Musk'a kaptıran Fransa merkezli Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Holding'in sahibi, Bernard Arnault'un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Başbakan Elisabeth Borne'un görevden alınmasını istediği iddia edildi.

Politico'nun konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Arnault ve Macron Elysee Sarayı'nda temmuz başlarında bir araya geldi.

Arnault'un görüşmede merkez solcu olarak değerlendirilen Borne'un yerine İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in atanmasını istediği öne sürüldü.

Macron'un açık destekçisi olan ve ailesiyle first lady Brigitte Macron arasında yakın bağlar bulunan Arnault'un Macron'la yaptığı görüşmenin, Darmanin'in başbakanlık için iddiasını ortaya koyduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

O dönem sağcı milletvekillerini hükümet politikalarının etrafında birleştirmekte güçlük çeken Borne'un, bir kabine değişikliğiyle görevden alınacağı düşünülüyordu. Ancak Macron yönetimi kabine değişikliğinde daha alt düzey bakanları görevden almayı tercih etmişti.
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Fransa siyasetinin yükselen yıldızı Gerald Darmanin ise Nicolas Sarkozy döneminde Cumhuriyetçilerin saflarından çıkmış muhafazakar bir isim ve Borne'un hükümet içindeki en büyük rakiplerinden biri.

Gerald Darmanin, geçen aylarda 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis tarafından öldürülmesinin ardından tüm ülkeye yayılan gösterilerde polisin tutumunu destekleyen açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Darmanin: Le Pen cumhurbaşkanı olabilir

Radikal sağın yükselişinin tartışıldığı Fransa'da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de tartışmalara katıldı.

Cuma günü La Voix du Nord'a bir röportaj veren Darmanin, Marine Le Pen'in 2027'de yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı seçilebileceğini söyledi.

Darmanin, "Eğer işçi sınıfı ve orta sınıfın büyük bölümünün Le Pen'e gitmesine izin verirsek, profesyonel sınıf ikinci turda bizi desteklemeyecek" ifadelerini kullanırken, seçimlerde göçle ilgili konulardan daha çok maaşlar ve yaşam maliyetlerinin belirleyici olacağını söyledi.

Darmanin'in "profesyonel sınıflar" sözüyle, Macron'un oy deposu olarak görülen yaşlı, şehirli, ekonomik durumu iyi kesimlere gönderme yaptığı düşünülüyor. (Independent Türkçe)

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