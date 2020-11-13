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Aktüel Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
Aktüel

Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:32:33 -
Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 697 bin 544 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 212 artarak 64 bin 728'e yükseldi, şimdiye kadar 1162 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kovid-19 tespit edilmesinin ardından iyileşenlerin sayısı ise 60 bin 790'a ulaştı.

- Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 556 bin 606 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 385 artarak 49 bin 957'ye yükselirken, virüs nedeniyle 10 gündür ölüm bildirilmedi.

Gana'da şimdiye kadar Kovid-19'dan 320 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede halen 1596 aktif vakanın tedavisi sürerken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 48 bin 96'e yükseldi.

- Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 697'ye ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 122 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 556'ya çıktı.

- Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 387 oldu.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74'e yükselirken, virüse yakalanan 1816 kişi ise sağlığına kavuştu.

- Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1468'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 82'ye yükseldiği ülkede, tedavisi süren 74 vaka bulunurken, 1312 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 947 bini aştı, virüs nedeniyle 46 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.


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