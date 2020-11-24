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Aktüel Batı Afrika Devletleri, 2021'den itibaren "dijital mahkeme"ye geçiyor
Aktüel

Batı Afrika Devletleri, 2021'den itibaren "dijital mahkeme"ye geçiyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:00:20 -
Batı Afrika Devletleri, 2021'den itibaren "dijital mahkeme"ye geçiyor

ABUJA (AA) - Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mahkemesi, Ocak 2021'den itibaren "dijital mahkeme"ye geçecek.

ECOWAS Mahkemesi Başkanı Yargıç Edward Amoako, Nijerya'nın başkenti Abuja'da basına yaptığı açıklamada, ECOWAS'ın tüm dava yönetimi süreçlerini dijitalleştirecek yeni bir elektronik sisteme geçmeye planladığını belirtti.

Amoako, dijital mahkeme sisteminin Ocak 2021'den itibaren faaliyete geçmeye başlayacağını kaydederek, sistemin davaların elektronik olarak dosyalanmasına ve işleme alınmasına yardımcı olacağını söyledi.

Sistemin mahkemenin performansını da artıracağını ifade eden Amoako, "Bu sistem dava verilerinin kaydedilmesini sağlayacak ve kaybolma ve yıpranma gibi sorunları da ortadan kaldıracak." dedi.

Amoako, yeni sistemin tüm ECOWAS üyelerinin mahkeme sürecinde Abuja'ya gelme zorunluluğunu ortadan kaldıracağını ifade etti.

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