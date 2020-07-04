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Aktüel

Bataklık Operasyonu'nda yakalanan 54 şüpheli tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:47:51 -
Bataklık Operasyonu'nda yakalanan 54 şüpheli tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

ANKARA (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan 67 zanlıdan 54'ü tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, sabah adliyeye getirilen 67 şüpheliden 54'ünü "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlarından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Türközmen, 13 şüpheli hakkında da sulh ceza hakimliğinden adli kontrol uygulanması talebinde bulundu.

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