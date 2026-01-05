  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Bataklığa saplanan eşekler kurtarıldı
Yerel

Bataklığa saplanan eşekler kurtarıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bataklığa saplanan eşekler kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bataklıkta mahsur kalan iki eşek, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları mevkiinde yağışların ardından çamurlaşan arazide iki eşek bataklığa saplandı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla eşekleri kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından iki eşeği bataklıktan çıkarmayı başardı. Kurtarılan eşekler, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenerek sahibine teslim edildi.

Şırnak’ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti: Yollar tekrar kapandı! Dozer bile pes etti
Şırnak’ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti: Yollar tekrar kapandı! Dozer bile pes etti

Yaşam

Şırnak’ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti: Yollar tekrar kapandı! Dozer bile pes etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23