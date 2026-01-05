Bataklığa saplanan eşekler kurtarıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bataklıkta mahsur kalan iki eşek, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları mevkiinde yağışların ardından çamurlaşan arazide iki eşek bataklığa saplandı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla eşekleri kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından iki eşeği bataklıktan çıkarmayı başardı. Kurtarılan eşekler, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenerek sahibine teslim edildi.