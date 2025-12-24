  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ankara’da düşen jetin enkazı 3 kilometrekarelik alana dağıldı

Kirli çarklar dijital dünyada: Epstein’in karanlık arşivi "Jmail" ile halka açıldı!

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’de astronomik maaşlar dönüyor! Nerede yandaş orada ballı maaş

İsrail, kirli senaryolar peşinde! Siyoniste güvenen bedelini öder

Hani güçlü ekonomilerde merkez bankası başkanı bağımsızdı! Trump yeni başkanın profilini verdi

Pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı negatif olarak değiştiriyorlardı

Libya askeri uçağı Ankara'da düştü! Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklamalar

Ermeni kilisesinde kılınan namaz görüntülerinin sırrı ne? Hristiyanlar neden rüku ve secde ederek namaz kıldılar?

Türkiye güne operasyonla uyandı: Ünlü isimlerin aralarında bulunduğu çok sayıda gözaltı var

Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!
Gündem Başsavcılık düşen jete ilişkin paylaşımlara soruşturma başlattı
Gündem

Başsavcılık düşen jete ilişkin paylaşımlara soruşturma başlattı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Başsavcılık düşen jete ilişkin paylaşımlara soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen uçağa ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve Libya Heyetini taşıyan uçağın Ankara'nın Haymana ilçesi civarında düşmesine ilişkin sosyal medyada gerçeğe aykırı bilgi ve veri paylaşımı yapılmasının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülüyor.

Ankara'da dehşet: Falcon 50 tipi özel jet düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! İşte düşen uçağın özellikleri...
Ankara'da dehşet: Falcon 50 tipi özel jet düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! İşte düşen uçağın özellikleri...

Gündem

Ankara'da dehşet: Falcon 50 tipi özel jet düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! İşte düşen uçağın özellikleri...

Ankara’da düşen jetin enkazı 3 kilometrekarelik alana dağıldı
Ankara’da düşen jetin enkazı 3 kilometrekarelik alana dağıldı

Gündem

Ankara’da düşen jetin enkazı 3 kilometrekarelik alana dağıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23