0553 313 94 23

'Basra Körfezi'nde güvenlik için yabancı güçlere gerek yok'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Basra Körfezi’nin güvenliği için yabancı güçlere ihtiyaç olmadığını belirtti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:03
'Basra Körfezi'nde güvenlik için yabancı güçlere gerek yok'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, körfezde yaşanan son gelişmeleri Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirdi. Basra Körfezi'ne sınır olan ülkelere de seslenen Ruhani, ''İran İslam Cumhuriyeti, Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerle birlikte, daha önce de yaptığı gibi körfezin güvenliğini sağlamaya hazır'' dedi. Körfezdeki ülkelerin diyalog yoluyla güvenliklerini koruyabileceklerini vurgulayan Ruhani, ABD eylemlerinin sonuçsuz olacağını, bölgedeki ülkelerin tarih boyunca komşu olduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi.

BÖLGEDEKİ SAVAŞIN ESAS SEBEBİ İSRAİL'DİR

İsrail’in körfezde planlanan askeri misyona katılacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Ruhani, ''İsrail, eğer başarabilirse kendi güvenliğini sağlasın. Onların olduğu her yerde terör ve güvensizlik vardır. Bölgedeki savaşların sebebi İsrail'dir'' dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:03
  1. iran
  2. İsrail
  3. Ruhani
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ailesinden izinsiz aldığı minibüsle takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
    1. Ailesinden izinsiz aldığı minibüsle..
    2. Kaz’ın ayağı aslında çok başka
    3. Fenerbahçe’de hazırlıklar tam gaz
    4. 8 ay önce karaya oturan gemi hurdaya..
    5. MHP’de coşkulu bayramlaşma
    6. İstanbul’da kurban çadırları..
    7. Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını..
    8. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi..
    9. Ege Patoloji’ye dünya standartlarında..
    10. Bizler kardeşiz aramıza tabular..
    11. Bitcoin 10 bin 500 doların altına indi
    12. PKK'nın ilk kanlı saldırısı 35 yıldır..
    13. Körfez kurban pazarı temizlendi
    14. AK Parti Milletvekili Ali Şahin'e..
    15. Tekirdağ'da yavru yunus ölüsü kıyıya..
    16. Kendini 'MİT personeli' diye tanıtan..
    17. Yalova'da depo yangını çıktı: Minibüse..
    18. Kırgızistan'da Atambayev'in gözaltına..
    19. Ayhan Salman: "Yaşımız hep 18"
    20. İstanbul'da oynanacak Süper Kupa..
    21. Fındık harmana düştü
    22. Oyuncak kampanyasına büyük ilgi
    23. Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte..
    24. Yaşlanmaya karşı lifli gıdalar tüketin
    25. İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar..
    26. Başkan Öztürk Kirazlı ve Çubuklu..
    27. Rusya'daki nükleer roket patlaması ile..
    28. Şanlıurfa'da otomobil şarampole..
    29. Japonya'da aşırı sıcaklar hayatı..
    30. Alzheimer hastalığından korunma..
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan