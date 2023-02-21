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Medya Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır, bu defa böyle saçmaladı
Medya

Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır, bu defa böyle saçmaladı

Ahmet Davutoğlu’nun tetikçisi Karar yazarı Elif Çakır, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Kahramanmaraş merkezli depremlerin devletlerin gücü ve kapasitesini aşan bir afet olduğu konusunda herkes mutabık kaldı" sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 14:44:00 -
Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır, bu defa böyle saçmaladı

 

Ahmet Davutoğlu’nun tetikçisi Karar yazarı Elif Çakır, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Kahramanmaraş merkezli depremlerin devletlerin gücü ve kapasitesini aşan bir afet olduğu konusunda herkes mutabık kaldı" sözlerine tepki gösterdi. 

En aklı başında deprem uzmanları bile “Japonya depremleri karanın içerisinde olan depremler değil, şehirden, adadan 120 km uzakta ve derin depremler olduğu için Türkiye’dekiyle aynı etkiye sahip değil” demesine rağmen, hâlâ Türkiye'deki depremlerle Japonya'daki depremleri karşılaştıran Çakır, "7.8 büyüklüğündeki deprem Maraş merkezli değil de Kansai merkezli olsaydı, Maluku merkezli olsaydı, Orta İtalya merkezli olsaydı, Michoacan merkezli olsaydı…

Japonya’nın, İtalya’nın, Endonezya’nın, Meksika’nın, Amerika’nın eli ayağı birbirine dolanır, deprem bölgesine 48 saat boyunca ulaşamazlar mıydı?" diyerek sapla samanı karıştırdı. 

 

 

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Yorumlar

İlhan Tingaz .

elif değişmişsin.

Urfali

Bu lüzumsuz haber yapmayın yüzüne bakan değirmenin yolunu kayib eder
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