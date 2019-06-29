Başörtüsüne saldıran CHP'li Yarkadaş'a, Melih Gökçek'ten flaş cevap! "Birazcık güç kazansınlar..." Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen Melih Gökçek, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş’ın başörtüsü ile ilgili akıllara zarar açıklamasına cevap verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.