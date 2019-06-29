Başörtüsüne saldıran CHP'li Yarkadaş'a, Melih Gökçek'ten flaş cevap! "Birazcık güç kazansınlar..."
Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen Melih Gökçek, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş’ın başörtüsü ile ilgili akıllara zarar açıklamasına cevap verdi.29 Haziran 2019 Cumartesi 14:41
CHP’li Barış Yarkadaş’ın katıldığı canlı yayında “Bir hakimin, türbanlı olması doğru değil” şeklindeki skandal sözlerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’ten cevap geldi.
"Birazcık güç kazansınlar..."
Barış Yarkadaş’a Twitter üzerinden cevap veren Melih Gökçek, “Birazcık güç kazansınlar hemen dişlerini göstermeye başlarlar. Her konuda sözleri sadece seçim zamanıdır. Tarafsızlık vaatleri ve göstermelik özgürlük lafları aldatmacadır. Rabbim bu bozgunculara fırsat vermesin...” ifadelerini kullandı.
İşte Melih Gökçek’in o paylaşımı…
Başörtülüleri hedef alan Barış Yarkadaş duvara tosladı
YORUM YAZ