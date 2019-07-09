Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'tan Ali Babacan'a anket gazı! Babacan'ın partisinin alacağı oy oranı...
Geçtiğimiz günlerde başörtüsü ile ilgili haddini aşan ifadeler kullanarak toplumun tepkisini çeken CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Ali Babacan'ın ekibi tarafından anket yapıldığını söyledi.09 Temmuz 2019 Salı 22:26
Katıldığı bir televizyon programında başörtüsüne ilişkin kullandığı "Bir hakimin türbanlı olması doğru değil. Dünyanın hiç bir yerinde bu olmaz" şeklindeki skandal sözleriyle toplumun tepkisini çeken CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, AK Parti'den ayrılarak yeni parti çalışmalarını hız veren eski Bakan Ali Babacan'la ilgili açıklamalarda bulundu.
CHP'nin 26. Dönem Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, Babacan'ın kuracağı yeni parti ekibinde yer alan Beşir Atalay'ın anket yaptırdığı iddia etti.
Yarkadaş, anket sonucuna göre Ali Babacan'ın yeni partisinin yüzde 18'lik bir oy bandında olduğunu öne sürdü.
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