Başörtüsü yasakçısı deprem üzerinden devleti hedef aldı

Başörtüsü karşıtlarının avukatlığını yapan Bülent Akbay, bu sefer 'Asrın Felaketi'nde Halk Tv canlı yayınında devleti hedef almaya kalktı.

Avukat Bülent Akbay, "Şunu önemle vurgulamak istiyorum. Birgün bu noktaya geleceğimizi bildiğimiz için bir yılın kaydını tutttuk. Hatay'a özel bir rapor hazırladık. Cumartesi günü açıklayacağız. Bir devletten herhangi bir doğal afette plan yapmasını beklersiniz. Büyük bütçe kullanıp hiç hazırlık yapmamışlar. Depremin şiddetini bile biliyorlardı önlem almadılar. Gördük ki depreme ilişkin bir planları da yok. Deprem olacağını bildikleri halde hiçbir önlem almamışlar." dedi.

İskenderun Paşa Karaca Anadolu Öğretmen Lisesi’ndeki üç öğretmenin, şehit kızı Beyza Bengisu Akyüz’e uyguladığı başörtüsü baskısını 2013 yılında gündeme taşıyan Yeni Akit gazetesine "sus" cezası verilmişti.

28 Şubat artıklarının avukatlığını yaptı

Mavi Marmara Şehidi Cengiz Akyüz’ün, İskenderun Paşa Karaca Anadolu Öğretmen Lisesi 10. sınıfta eğitim gören kızı Beyza Bengisu Akyüz, okula başörtülü gittiği gerekçesiyle öğretmenlerinin tehditlerine maruz kaldı. İnancını başında taşıyan lise talebesi Akyüz, okul öğretmenlerinin baskısına uğradı. Okuldaki bir takım öğrenci grubunun da şehit kızı Beyza Akyüz’e tepki koymasını sağlayan öğretmenler hakkında okul idaresinin onayıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Yerel mahkemede başörtü yasağı mağdur dinlendi ve öğretmenin tazminat talebi reddedildi.. Ancak başörtü yasakçısı öğretmen tarafından dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Dosya üzerinde inceleme yapan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, tarihe karanlık harflerle yazılacak skandal bir karar verdi. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin başörtülü mağdur ve Akit lehine verdiği kararı bozarak Yeni Akit'i tazminat cezasına çarptırdı.

Akit'in Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı tazminat kararı bozulmuştu.