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Başörtüsü yasağı mahkemeye taşınıyor

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), mecliste kabul edilen ve imzalanması için cumhurbaşkanına sunulan ilkokullarda başörtüsü yasağı ile Eğitim Bakanlığı’nın aldığı “İslam” ifadesinin okul karnelerinden çıkartılması kararına karşı harekete geçti.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:58
Başörtüsü yasağı mahkemeye taşınıyor

 Münübe Yılmaz 

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), mecliste kabul edilen ve imzalanması için cumhurbaşkanına sunulan ilkokullarda başörtüsü yasağı ile Eğitim Bakanlığı’nın aldığı “İslam” ifadesinin okul karnelerinden çıkartılması kararına karşı harekete geçti. Kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını belirten IGGÖ Basın Sözcüsü Ruşen Timur Aksak, her iki uygulamanın da Müslümanları hedef alan ayrımcı bir karar olduğuna dikkat çekti ve birçok anayasa hukukçusunun da kendileriyle aynı görüşte olduğunu ifade etti. Özellikle başörtüsü yasağı ile ilgili çıkarılmak istenen yasağın çok hassas bir konu olduğuna da vurgu yapan Aksak, davanın kaybedilmesinin bundan sonra Müslümanları hedef alan bu tür yeni yasakların önünü açabileceği uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:58
  1. Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ)
  2. IGGÖ Basın Sözcüsü Ruşen Timur Aksak
  3. İslam
  4. Müslümanlar

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