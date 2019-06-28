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Başörtülüleri hedef alan Barış Yarkadaş duvara tosladı

CHP'li Barış Yarkadaş'ın katıldığı bir televizyon programında, 'Başörtülü hakim olamaz' sözlerine Dr. Selman Öğüt'ten bomba bir cevap geldi.

28 Haziran 2019 Cuma 18:15
Başörtülüleri hedef alan Barış Yarkadaş duvara tosladı

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın katıldığı bir televizyon programında başörtüsüne ilişkin skandal yorumuna Selman Öğüt'ten dikkat çeken bir cevap geldi.

Selman Öğüt, paylaşımında "CHP'li Barış Yarkadaş, dünyanın hiç bir yerinde başörtülü hakim yoktur demiş. Öncelikle hakim değil hakime diyeceksin. Sonra da bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayacaksın. Resimdeki hanımefendi ABD'de görev yapan başörtülü bir hakime. Adı da Carolyn Walker-Diallo" ifadelerini kullandı. Öğüt'ün paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Yarkadaş ne demişti?

Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada ''Bir hakimin türbanlı olması doğru değil. Dünyanın hiç bir yerinde bu olmaz'' sözlerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 18:15
  1. Barış Yarkadaş

YORUM YAZ

  • BilalBilal49 dk önce
    Baris yarkadas,tam bir turk ,&musliman dusmani tavrini sergiliyor sangi inenun sumugu,ab ve abd nin b.ku.
  • Adanalı.Adanalı.51 dk önce
    Selman bey kapak yapmış teşekürrler,bu cahil sözüm ona entel geçinen gazeteci bozuntusuna gittsin.
  • ZiyaZiya56 dk önce
    Buda kapak olsun yardasimaaaaaaaa
  • serdarserdar1 sa önce
    Ermeniden dost olmazzzz bunları buldugun yerde degil vekil etmek kafalarını ezeceksin.Yok bizler hainleri meclise sokup kendimizer dusman lık etsinler diyede maas veriyoruz
  • Doğan MiraçDoğan Miraç1 sa önce
    Adamın adı barış ama sağa sola saldırmadan duramıyor.....

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