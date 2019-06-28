Başörtülüleri hedef alan Barış Yarkadaş duvara tosladı

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın katıldığı bir televizyon programında başörtüsüne ilişkin skandal yorumuna Selman Öğüt'ten dikkat çeken bir cevap geldi.

Selman Öğüt, paylaşımında "CHP'li Barış Yarkadaş, dünyanın hiç bir yerinde başörtülü hakim yoktur demiş. Öncelikle hakim değil hakime diyeceksin. Sonra da bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayacaksın. Resimdeki hanımefendi ABD'de görev yapan başörtülü bir hakime. Adı da Carolyn Walker-Diallo" ifadelerini kullandı. Öğüt'ün paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Yarkadaş ne demişti?

Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada ''Bir hakimin türbanlı olması doğru değil. Dünyanın hiç bir yerinde bu olmaz'' sözlerini kullandı.