0553 313 94 23

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu gözaltına alındı | Bülent Kökoğlu kimdir?

İzmir Havalimanı’nda çektiği video ile başörtülülere hakaret eden ve ve 'Pis başörtülüler, ninjalar' gibi akıl almaz ifadeler kullanan Bülent Kökoğlu adlı şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Bülent Kökoğlu bir başka videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür etmişti. Söz konusu isimle ilgili binlerce sosyal medya kullanıcısı İçişleri Bakanlığı'nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adreslerini etiketleyerek hakkında işlem yapılması çağrısında bulunulmuştu. Peki, Bülent Kökoğlu kimdir?

28 Mart 2019 Perşembe 22:41
Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu gözaltına alındı | Bülent Kökoğlu kimdir?

İzmir Havalimanı’nda çektiği video ile başörtülülere hakaret eden ve ve 'Pis başörtülüler, ninjalar' gibi akıl almaz ifadeler kullanan Bülent Kökoğlu adlı şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Bülent Kökoğlu bir başka videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür etmişti. Söz konusu isimle ilgili binlerce sosyal medya kullanıcısı İçişleri Bakanlığı'nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adreslerini etiketleyerek hakkında işlem yapılması çağrısında bulunulmuştu. Peki, Bülent Kökoğlu kimdir?

Hakaretler cezasız kalmadı

Halkın iradesine saygısı kalmayan devlet, millet düşmanları seçimlere günler kala yine boş durmuyor. İzmir Havalimanı'nda çektiği video ile başörtülülere hakaretler yağdıran Bülent Kökoğlu'nun skandal bir videosu daha ortaya çıktı.

Kendini bilmez hadsiz yeni ortaya çıkan o görüntülerde milletin seçtiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hiç utanmadan küfür etti.

İzmir Havalimanı'nda çektiği video ile başörtülülere hakaretler yağdıran Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.

Bülent Kökoğlu kimdir?

Kamerasına konuşarak kin kusan Bülent Kökoğlu, videoda İzmir'den geldiğini söylüyor ve arkasından geçen başörtülü kadına da hakaretler yağdırdıktan sonra ülkemize yönelik de çirkin ifadeler kullanıyor.

Kökoğlu olduğu öğrenilen kişi, sosyal medya profilinde yer alan bilgilere göre "uzaktan şifa seansı" yapan bir sahtekar.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 22:41
  1. İzmir
  2. Bülent Kökoğlu
  3. Bülent Kökoğlu gözaltı
  4. Bülent Kökoğlu kimdir
  5. Bülent Kökoğlu izmir
  6. Bülent Kökoğlu gözaltına mı alındı
  7. Bülent Kökoğlu hakaret
  8. başörtülülere hakaret
  9. başörtülülere hakaret eden şahıs
  10. Bülent Kökoğlu kaç yaşında
  11. Bülent Kökoğlu nereli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BBC, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’dan özür diledi
    1. BBC, Ukrayna Devlet Başkanı..
    2. Yerel seçim maratonu sayısal verilere..
    3. "Bunu görünce tüylerimiz diken diken..
    4. Mısır istihbarat heyeti "ateşkes..
    5. Binali Yıldırım: "İstanbul’un milli..
    6. Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar..
    7. "Türkiye artık sahnede ve oyun kurucu..
    8. ABD Senatosundan yeni Türkiye tasarısı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ankara"..
    10. Bakan Dönmez’den Dodurga’ya doğalgaz..
    11. Başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret..
    12. Yanardağ harekete geçti! Uyarı üstüne..
    13. TÜRK-İŞ eski Genel Başkanı Mustafa..
    14. Mardin jandarmadan kaçakçılık..
    15. Binali Yıldırım: "Sokak hayvanları..
    16. 62 milyon kişi zarar gördü! 'Dönüşü..
    17. Hak - İş enflasyon oranında zam..
    18. Piyanist İdil Biret Bodrum'da konser..
    19. Binali Yıldırım: "2 yıl içinde tüm..
    20. Filipinler'de çatışma
    21. Terörle mücadelede Hassas Güdüm Kiti..
    22. Ardahan’da kar yağışı kenti beyaza..
    23. Ukrayna, Rusya yanlısı muhaliflerin..
    24. Babıali Enderun Sohbetleri'nde..
    25. "Ülkemiz üzerinde kirli planları..
    26. Savaşın kapısı çalındı! Ukrayna, Rus..
    27. Beklenen oldu! Kariyerini sonlandırdı
    28. Yeşil kahvenin faydaları nelerdir?
    29. Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı..
    30. Fenerbahçe'de Volkan krizi! Ali Koç..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Bülent Arınç’tan skandal imzaya sert tepki: Adam sanki kendi kesesinden harcıyor
    Bülent Arınç’tan skandal imzaya sert tepki: Adam sanki kendi kesesinden harcıyor