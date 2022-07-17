Başörtülü İP'li Neslihan Elibol sakallı akademisyenleri hedef aldı!

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Başörtüsü yasağını kaldıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, başörtüsü yasağını destekleyen dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener’in partisinde başörtülü şekilde siyaset yapan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol, sakallarından dolayı öğretim üyelerini hedef gösterdi.

İTÜ'nün resmi internet sitesinden bir kesit alıntılayan Elibol, mesajında "İTÜ Makina Fakültesi'nin akademik kadrosundan..." ifadelerini kullandı.

Elibol gelen tepkilerden sonra, inançlı insanları kendince "Doğulu" ifadeleri ile küçümsedi. İP'li Elibol ikinci mesajında şunları yazdı:

Biraz sakin. Ben bu kişileri kılık kıyafetlerinden ötürü değil, acaba akademik yeterlilikleri var mı diye düşündüğüm için paylaştım. Yeterlilik söz konusu ise Batılı misafir öğretim görevlisi olurken Doğulu neden olmasın? Kaldı ki biz düzensiz göçe karşıyız, beyin göçüne değil.