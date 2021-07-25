Başörtülü genç kadına çirkin saldırı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşamını sürdüren 23 yaşındaki Rabia Yılmaz isimli kadın, geçtiğimiz perşembe günü akşam üstü 18:25 sularında iki kişinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığını öne sürdü.

ATM'den para çektiği sırada Buca-Bornova hattında çalışan 'Ramazan' isimli minibüs şoförünün üzerine doğru geri manevra yaptığını ve aracın altında kalma tehlikesi atlattığını ifade eden Yılmaz, şoför ile tartıştı.

Eşi olduğu öne sürülen kadın ile birlikte Yılmaz'a küfürler savuran ve özür dilemesini istediği belirtilen minibüs şoförünün, sonrasında aracından inerek Yılmaz'ın başörtüsünü çıkardığı ve darp ettiği iddia edildi.

Yılmaz, saldırı esnasında şoför ve eşinin kendisine, "Sen kapalı mısın, AK Parti'nin köpeğisin, kapalısın diye namuslu musun?" diyerek hakaretler savurduğunu ifade etti.

Sonrasında çevredeki vatandaşların araya girmesiyle aracına binen şoför ve eşi, olay yerinden uzaklaştı.

Darp raporu aldı ve şikayetçi oldu

Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldığını belirten Rabia Yılmaz, "Beni darp ve tehdit eden, inandığım değerlere hakaretler savuran bu şahıslardan şikayetçi ve davacıyım." ifadelerini kullandı.

Saldırının caddedeki iş yerleri ve mobese kameraları tarafından kayıt altına alındığı ifade ediliyor.