Başörtülü avukatların davalara alınmadığı dönemde ortalarda yoktular! Hepsi ÇHD davasında buluştu

Yeniakit.com.tr

Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozaağaçlı ile ÇHD ve Asrın Hukuk Bürosu üyelerinden oluşan 21 avukatın, DHKP-C terör örgütüne yardım ve yayataklık suçlaması ile yargılandığı davanın duruşmasına İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Mahkeme, Selçuk Kozağaçlı ile Barkın Timtik’in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 23 Mart 2022'ye ertelendi.

Sizi gidi ikiyüzlüler'

ÇHD davasına, başörtülü avukatların duruşmalara alınmadığı tarihlerde, ortalıkta olmayan barolar ve siyasilerle birlikte, bizzat yasakçılığın mimarlığını yapan İstanbu Barosu ve Ankara Barosu'nun temsilcileri katıldı.

Duruşmaya katılan kişi ve kurumlar şöyle:

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Amsterdam Barosu, Avrupa Barolar Federasyonu, Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi, Avrupalı Demokratik Avukatlar, Hollanda'dan Avukatlar İçin Avukatlar, Fransa Avukat Sendikası, Berlin Barosu, Bologna Barosu, Brüksel Barosu, Demokraside Araştırma ve Detaylandırma Merkezi/Uluslararası Hukuki Müdahale Grubu, Dünya'da İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupa Avukatlar Birliği, Fransa Baro Başkanları Konferansı, Fransa Barolar Birliği, Haute de Seine Barosu, İtalya Hukuk Ekibi, İsviçreli Demokratik Avukatlar, Liege-Huy Barosu, Lucca Barosu, Norveç Barosu, Paris Barosu, Plovdiv Barosu, Rotterdam Barosu, Seine Saint Denis Barosu, Sınır Tanımayan Avukatlar, Tehlikedeki Avukatlar için Uluslararası Gözlem Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA-IROL)

Yargılanan avukatlar

Mütalaasını 15 Kasım 2021’de hazırlayan ve 21 Kasım’daki duruşmaya sunan savcının cezalandırılmasını istediği avukatlar şöyle:

Selçuk Kozağaçlı, Taylan Tanay, Barkın Timtik, Oya Aslan, Günay Dağ, Betül Vangölü Kozağaçlı, Güçlü Sevimli, Gülvin Aydın, Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi (Özer) Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz, Selda (Kaya) Yılmaz, Naciye Demir, Özgür Yılmaz, Şükriye Erden.