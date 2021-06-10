Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın hakkında sıcak gelişme

Nişantaşı’nda bir arkadaşıyla parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya’ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basında ve sosyal medya paylaşımlarında İstanbul'da bir kadına yönelik şiddet vakasıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması gereği duyulduğunu bildirdi.

'Kasten yaralama' suçundan soruşturma

Başsavcılıkça, 6 Haziran 2021'de Eray Ç, Neşe Nur Akkaya ve Y.F. arasında yaşanan olay sonrasında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Eray Ç. hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Neşe Nur Akkaya ve Y.F'nin 9 Haziran'da cumhuriyet başsavcılığımızca alınan ifadeleri doğrultusunda Eray Ç. hakkındaki soruşturma, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' ile 'silahtan sayılan cisimle kasten yaralama' suçundan derinleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında Eray Ç. bugün ifadesinin alınmasına müteakip 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' ile 'silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."

Ne olmuştu?

İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'nda bir kadın arkadaşı ile sohbet ederken, Eray Çakın adlı kişi tarafından, "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun." ifadeleri ile rahatsız edildi. Neşe Nur Akkaya, parktan kalkmayacaklarını söyleyince de Çakın, fiziksel saldırıya başladı. Elindeki termos ve içki şisesi ile art arda Akkaya'ya vuran Çakın, sonra da defalarca yumruk attı.

Hastaneye kaldırıldı

Genç akademisyen, aldığı darbelerle yere yığılarak hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Eray Çakın, emniyetteki ifadesinde Akkaya'yı darp ettiğini kabul etti. Suçunu kabul etmesine rağmen Eray Çakın, serbest bırakılmıştı. Çakın'ın serbest bırakılması sosyal medyada infiale neden oldu. Sosyal medyada 'Eray Çakın Tutuklansın' başlığı ile onbinlerce paylaşım yapıldı.