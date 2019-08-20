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Başlığı Türkçe attılar, ekonomiyi hedef aldılar! Siyonist dostu Suudi medyasından Türkiye düşmanlığı

İsrail ve ABD kuklası haline gelen Suudi Arabistan yönetimine yakınlığıyla bilinen Okaz Gazetesi, Türkçe başlıkla sunduğu haberinde Türkiye'ye turist gitmemesi için propaganda yaptı.

20 Ağustos 2019 Salı 12:17
Başlığı Türkçe attılar, ekonomiyi hedef aldılar! Siyonist dostu Suudi medyasından Türkiye düşmanlığı

İsrail ve ABD'nin çıkarları doğrultusunda adımlar atmaktan çekinmeyen Suudi Arabistan yönetimi şimdi de hedef tahtasına Türkiye'yi ve Türkiye ekonomisini koydu.

Suriye'ye yapılan operasyonlardan ve Katar'a kurulan üsten oldukça endişeli olan Suudiler, Türkiye'ye büyük bir düşmanlık içinde.

Bu düşmanlıklarını ise kendilerine yakın medya kuruluşları aracılığıyla yapmaktan da geri durmuyorlar.

Turizme balta vurmak istiyorlar

Sık sık Türkiye'ye giden turistlere yönelik uyarılar yapan Suudi Arabistan, her şeye rağmen turist sayısını düşüremedi.

Prens Selman'a yakınlığıyla bilinen ve daha önce terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapan Okaz gazetesi, Türkiye düşmanlığıyla yine skandal bir habere imza attı.

Türkiye'ye gitmeye hazırlanan Suudi turistleri uyaran gazete, haberinin başlığını Türkçe attı.

Haberin detaylarında, Türkiye'nin turistler için tehlikeli olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:17
  1. İsrail
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  3. Suudi Arabistan yönetimi
  4. Türkiye ekonomisi
  5. Katar
  6. Suudi Arabistan
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  9. Prens Selman

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  • İtsevmezİtsevmez20 dk önce
    Gidinin coninin maskarası çöl faresi dişinizi fazla öne çıkarmayın erken dökülür
  • hizipsavarhizipsavar31 dk önce
    ARTIK BUmüzlümanları katleden siyonistleretüm petrol gelirlerini akıtıp koltukalrını garantiye alan birde o paralarıyla onlardan silah alan bu it sürüsünden kurtulmak lazım.

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