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Başlara tâç, ağrılara ilâç: Papatya

Papatyaları miniklerin başına tâc yapmak ne hoş olur. Onlar sağlığımızın da tacıdır desek yeri. Çünki büyük şifalıı özelliği vardır.

12 Eylül 2018 Çarşamba 19:11
Başlara tâç, ağrılara ilâç: Papatya

Bitki asitli olduğu için tadı acıdır. Sarı papatyanın sakinleştirici ve ağrı kesici özelliği vardır. Sinir bozukluklarında, gebelerin mide bulantısında hazım bozukluklarına da iyi gelir. Soğuk olarak içildiği zaman iştahı açar ve hazmı kolaylaştırır. Sıcak olarak içildiğinde ise safrakesesi ağrılarını keser, gripte terlemeyi sağlayarak ateş düşürmeye yarar. Ama bunu sağlamak için içine bir miktar zencefil eklenmesinde yarar vardır. Huzursuzluk, soğuk algınlığı, kızamık, kulak ağrısı gibi çocuklarda sık görülen hastalıklarda da sarı papatya yararlıdır.

Sarı papatya suyu, adet zamanındaki kanama fazla olduğu zaman alınmamalıdır.

Yemeklerden bir saat önce içilecek papatya suyu iştah açar. Bu şifalı otun, karabasanları da önlediği ileri sürülür. Papatya suyunu tülbentten süzerek göz banyosu veya göz kompresi için de kullanabilirsiniz.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 19:11
  1. papatya
  2. papatyanın faydaları

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