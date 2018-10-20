Başlama vuruşunu Erdoğan yaptı! Karşılaşmada gol yağmuru

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle, bölge gençlerini sanat, spor ve eğlenceyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivalinde Şöhretler Karması maçı heyecanı yaşandı.

33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçın başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Mücadelede bakanlar, siyasetçiler ve eski futbolcular forma giydi. Mücadelenin ilk yarısını Beyaz Takım Ahmet Dursun'un attığı golle 1-0 öne kapattı. Kırmızı Takım forması giyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bakan Soylu'nun golünde asist, Trabzonspor'un efsane ismi Yattara'dan geldi.

Karşılaşma 5-3 sona erdi

Hamit Altıntop, Hasan Kabze ve Semih Şentürk'ün attığı gollerle Beyaz Takım skoru 4-1'e getirdi. Aykan Akman farkı 2'ye indirirken, Kırmızı Takım'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank maçı 5-2 yaptı. Mücadele Beyaz Takımın 5-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Şöhretler karmasında yer alan isimler:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

Eski bakanlardan Mehdi Eker

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan

Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan

Semih Şentürk

Tuncay Şanlı

Hamit Altıntop

Hasan Kabze

Ali Tandoğan

Yattara

Ayhan Akman

Serdar Kulbilge

Tolunay Kafkas

Faruk Atalay

Fettah Can