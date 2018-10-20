Başlama vuruşunu Erdoğan yaptı! Karşılaşmada gol yağmuru
Diyarbakır'da düzenlenen "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında organize edilen "Şöhretler Karması" maçında başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Karşılaşma 5-3 Beyaz Takımın üstünlüğüyle sona erdi.20 Ekim 2018 Cumartesi 17:05
Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle, bölge gençlerini sanat, spor ve eğlenceyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivalinde Şöhretler Karması maçı heyecanı yaşandı.
33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçın başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
Mücadelede bakanlar, siyasetçiler ve eski futbolcular forma giydi. Mücadelenin ilk yarısını Beyaz Takım Ahmet Dursun'un attığı golle 1-0 öne kapattı. Kırmızı Takım forması giyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bakan Soylu'nun golünde asist, Trabzonspor'un efsane ismi Yattara'dan geldi.
Karşılaşma 5-3 sona erdi
Hamit Altıntop, Hasan Kabze ve Semih Şentürk'ün attığı gollerle Beyaz Takım skoru 4-1'e getirdi. Aykan Akman farkı 2'ye indirirken, Kırmızı Takım'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank maçı 5-2 yaptı. Mücadele Beyaz Takımın 5-3'lük galibiyetiyle sona erdi.
Şöhretler karmasında yer alan isimler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
Eski bakanlardan Mehdi Eker
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan
Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan
Semih Şentürk
Tuncay Şanlı
Hamit Altıntop
Hasan Kabze
Ali Tandoğan
Yattara
Ayhan Akman
Serdar Kulbilge
Tolunay Kafkas
Faruk Atalay
Fettah Can
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