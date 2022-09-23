“Baskı ve tehditle üye yapanlara karşı savaşım devam edecek’
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, baskılarla algılarla üye yapanlara karşı savaşının devam edeceğini açıkladı.
YENİ AKİT ANKARA
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, baskılarla algılarla üye yapanlara karşı savaşının devam edeceğini söyledi.
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, Onurlu sağlık ve sosyal hizmet işçileri her zaman baş tacımızdır. İşçiye ayak takımım dediğimi iddia eden sizi gidi algıcılar. İşçiye baskı yapanlar, işçiye idari, siyasi baskı yapanlar, işçiyi tehdit edenler evet ayak takımıdır dedim. Baskılarla algılarla üye yapanlara karşı savaşım devam edecektir” ifadelerini kullandı.