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Dünya Baskı büyük, itiraz yok! LGBT'liler ayrı eyalet kuracak!
Dünya

Baskı büyük, itiraz yok! LGBT'liler ayrı eyalet kuracak!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 17:52:00 -
Baskı büyük, itiraz yok! LGBT'liler ayrı eyalet kuracak!

ABD'de küçük çocukları cinsiyet değiştirmeye özendirici propagandaya dikkat çeken gazeteci Tuba Kalçık, LGBT lobisinin ülkede neredeyse ayrı bir eyaleti kuracak kadar baskının ilerlediğini yazdı.

ABD'deki okullarda toplumsal cinsiyet ve cinsel eğitim adı altında şekillenen protestolar ve karşı protestolar Çarşamba günü Büyük Toronto Bölgesi'nde gerçekleşti ve ülke çapında yayıldı.

İlk protestolar "Çocuklar için 1 Milyon Yürüyüş" pankartı altında düzenlendi ve grubun internet sitesinde eylemlerdeki amacın "çocuklarımızı beyin yıkama ve cinselleştirmeden korumak" olduğu belirtildi.
Anne ve eski eğitimci olan Jane Agosta, şu anda geçiş sürecinde olan çocuğunu desteklemek için ortaya çıktığını söyledi.

Agosta, "Çocukları güvende tutmak, sevmek ve kendilerini kabul etmek için çok zaman harcıyoruz ve aslında onlara beyin yıkamak için zaman harcadığımızı ima etmek kesinlikle saçma. Biz sadece çocuklarımızın güvende olmasını, sevilmesini ve önemsenmesini istiyoruz." dedi.

Öte yandan Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık, ABD'deki LGBT lobisinin baskılarına ve buna karşı çıkan ailelerin gösterdiği tepkiyi değerlendirdi.

AMERİKA'DAKİ LGBT BASKISINA SON VERİLMELİ

Amerika'da LGBT dayatması hız kesmeden sürüyor. Küçücük çocukları cinsiyet değiştirmeye veya cinsiyetsizliğe özendirmek ahlaksızlığın tepe noktasıdır! Son yıllarda o kadar çok örneğini gördük ki bu tür olayların... Haziran ayında okullarda, etkinlikler de dahil birçok alanda, LGBT dayatması yapıldığı için veliler sokaklara inip protesto etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KARŞI ÇIKANLAR SUSTURULUYOR

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok izlenen bir videoda veli, çocuğun sınıfında asılı olan LGBT bayrağını yırtarak çöpe attı. Bu tepkiye karşılık okul yetkilisinin veliye karşı sert tutumu da beni şaşırtan bir diğer nokta oldu. Sanki o bayrağı asmak çok normalmiş gibi bir de utanmadan buna karşı çıkanları susturmaya çalışıyorlar.

AYRI BİR EYALET KURACAKLAR

LGBT lobisi nasıl çalışıyorsa, Amerikan bayrağından bile öncelikli bir yer edinmiş okullarda. Bu gidişle ayrı bir eyalet bile kuracaklar Amerika'da... İşin çivisi o kadar çıkmış ki, artık el kadar çocukların zihinlerini kirletmeye çalışmakla kalmıyorlar, aynı zamanda buna karşı çıkanları da baskıyla boğmaya kalkıyorlar.

TUVALETLER ORTAK KULLANIMA AÇILDI

Bir diğer pes dedirtecek olay ise Pensilvanya'da yaşandı. Bu sefer de kadın-erkek rollerini ortadan kaldırmak amacıyla tuvaletler ortak kullanıma açıldı. Bu dayatmaya en büyük tepkiyi ise okulun öğrencileri verdi vermesine ama bu işin sonu nereye varacak kimse bilmiyor. Bu gidişle aileler, LGBT baskısından çocuklarını korumak için okula göndermeyecek. İnsan hakları, demokrasi söylemini sık sık her konuda gündeme getiren bir ülkede, LGBT'nin baskıcı tavrından dolayı çocuklar zarar görüyor.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN ÇIT YOK

İşin ilginç yanı buna benzer baskıcı tutum başka bir ülkede yaşansa dünyayı ayağa kaldıracak olan Avrupa, sessizliğini korurken, insan hakları örgütlerinden de çıt çıkmıyor. Bu zulme, baskıya ses çıkarmayanlara yazıklar olsun!

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